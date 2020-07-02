ديزني يقلص من مكاسبه – تحليل – 02-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم ديزني (DIS) ليسجل أعلى سعر له في آخر جلساته عند 115.53، ارتد منه السهم انخفاضاً على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي ليغلق في نهاية التداولات على مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 1.35% بما يعادل 1.50 نقطة ليستقر على سعر 113.01 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة محاولته تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن يظل يتعرض للضغط السلبي بسبب كسره في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 114.27، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 108.04.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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