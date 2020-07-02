شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول بتداولاته الأخيرة تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكنه اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً ليغلق جلسته الأخيرة على خسائر بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -0.34 نقطة ويستقر على سعر 24.96 دولار، في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته سابقاً كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.05، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 22.71.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط