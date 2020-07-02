شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.03% بما يعادل -0.05 نقطة ليستقر على سعر 197.57 دولار، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 221.80، طيلة ثبات الدعم 193.67. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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