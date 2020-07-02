هوم ديبوت يعاود تراجعه – تحليل – 02-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هوم ديبوت (HD) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -2.36 نقطة ليستقر على سعر 248.15 دولار، ليستجمع من جديد قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 238.34، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 259.39. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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