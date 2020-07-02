كتب: ضياء السقا
انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس، 2 يوليو، بمقدار 6 جنيهات، مقارنة بأسعار الأربعاء، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 794 جنيه، للجرام.
وكان الذهب قد سجل، الأربعاء، أعلى سعر له في التاريخ، حيث وصل عيار 21 لـ800 جنيه.
وعالميا، تراجع الذهب، الخميس، عن قرب ذروة ثمانية أعوام والتي بلغها في الجلسة السابقة مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة، ونتائج واعدة لتجارب لقاح "كوفيد-19" لآمال التعافي الاقتصادي السريع بما حد من الطلب على الملاذات الآمنة، وفقا لوكالة رويترز.
وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012 الأربعاء عند 1788.96 دولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1776.80 دولار.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.
وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 680.50 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 794 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 907.40 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6352 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصوله لأعلى سعر في التاريخ.. انخفاض أسعار الذهب في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.