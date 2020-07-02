بعد وصوله لأعلى سعر في التاريخ.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس، 2 يوليو، بمقدار 6 جنيهات، مقارنة بأسعار الأربعاء، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 794 جنيه، للجرام.

وكان الذهب قد سجل، الأربعاء، أعلى سعر له في التاريخ، حيث وصل عيار 21 لـ800 جنيه.

وعالميا، تراجع الذهب، الخميس، عن قرب ذروة ثمانية أعوام والتي بلغها في الجلسة السابقة مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة، ونتائج واعدة لتجارب لقاح "كوفيد-19" لآمال التعافي الاقتصادي السريع بما حد من الطلب على الملاذات الآمنة، وفقا لوكالة رويترز.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012 الأربعاء عند 1788.96 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1776.80 دولار.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 680.50 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 794 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 907.40 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6352 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.