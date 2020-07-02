شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ترأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة معهد التخطيط القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هالة السعيد: من المهم إعداد تقرير التنمية البشرية علي مستوي المحافظات مع ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

برنامج الماجستير المهني من الممكن إتاحته إلكترونيًا في إطار فكر التعليم عن بعد والذي أصبح أمرًا أساسيًا

ترأست د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الرابع لمجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي ٢٠١٩/٢٠٢٠ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وناقش الاجتماع عددًا من القرارات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة وقرارات اللجنة الدائمة كما شهد الاجتماع التصديق علي قرارات المجلس فى اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي ذاته.

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية معهد التخطيط القومي تتمثل في أداء دور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، إلي جانب الحضور الإقليمي والدولي الفعال.

وخلال الاجتماع تقدمت السعيد بالشكر للباحثين في معهد التخطيط علي أبحاثهم خلال فترة الجائحة والتي ساهمت في إعطاء انطباع جيد جدا عن القدرات البحثية والفنية للمعهد.

تابعت السعيد أن هناك بعض القضايا الملحة التي ظهرت خلال الجائحة كقضية الصحة والفجوة الصحية الموجودة وقضية الغذاء فضلًا عن قضية توطين الصناعة وسلاسل التوريد إلي جانب قضية التكنولوجيا، مشيرة إلي ضرورة وضع ورقة سياسات لما بعد الجائحة.

وحول الماجستير المهني في التنمية المستدامة أشارت السعيد أن هناك قدرة حاليًا علي إتاحة بعض البرامج إلكترونيًا عبر الانترنت موضحة أن برنامج الماجستير المهني من الممكن إتاحته إلكترونيًا في إطار فكر التعليم عن بعد والذي أصبح أمرًا أساسيًا.

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وأكدت السعيد أهمية تقرير التنمية البشرية علي مستوي المحافظات باعتباره ذو فائده لمتخذي القرار وذلك مع ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مشيرة إلي ضرورة تكوين مجموعات للعمل علي عدد أكبر من المحافظات.

وأشارت السعيد إلي الجهود المبذولة منذ ما يقرب من عام فيما يخص عملية التوطين علي خمس محافظات موضحة أنه كان من المستهدف الاستمرار خلال العام الحالي خاصة مع وجود الجائحة مما يستدعي التركيز علي مجموعة أكبر من المحافظات، متابعة أن ذلك يرتبط بمشروع حياة كريمة، حيث أن العمل يجري حاليًا علي الفقر متعدد الأبعاد ودفع الاستثمارات لسد الفجوات.

واستعرض د.علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي تقرير إنجاز الأنشطة العلمية بالمعهد خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٩ إلى ٢٠ يونيه ٢٠٢٠ حيث أشار إلي الأنشطة البحثية للمعهد والتي تضمنت التقارير العلمية والدراسات، والبحوث الجماعية، والنشر الدولي والإقليمي والمحلي، وسلسلة أوراق السياسات والأزمة.

وتناول زهران الحديث حول مشروع تعميق التصنيع المحلي ضمن الأنشطة البحثية للمعهد موضحًا أن هناك لجنة توجيهية تتولى إدارة المشروع، تتألف من عدد من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد ومن خارجها إلي جانب عددًا من الخبراء المتخصصين، ويتولى رئاستها رئيس المعهد، ويشارك في عضوية هذه اللجنة نائبا رئيس المعهد.

ومن جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم في اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي استعراض الأهداف الاستراتيجية للمعهد، والتي تتمثل في تنويع وتعزيز جودة واعتمادية برامج الدراسات العليا وفق احتياجات التنمية، إلي جانب توسيع وتنويع مجالات الخدمات الاستشارية للمعهد وفق الميزات التنافسية، فضلًا عن تعزيز الجودة والحوكمة والتحول الرقمي في الأنشطة والنظم والعمليات بالمعهد.

وشارك بالاجتماع د.علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، د.جابر نصار الرئيس السابق لـجامعة القاهرة، د.شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد.