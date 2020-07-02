شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى دمياط الجديدة: تأخر أعمال الصيانة تسببت فى الهبوط الأرضى بالمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن الجهات المعنية تعمل حاليا على إصلاح الهبوط الأرضي الذي شهدته المنطقة الصناعية مساء أمس الأربعاء، نتيجة تهالك خطوط المياه بالمنطقة الصناعية، وتأخر أعمال الصيانة.



هبوط ارضى بدمياط

وقال أسامة حفيلة في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الأجهزة المعنية أجرت تحويلات على وصلات المياه بالمنطقة وتغطية منطقة الهبوط لحين إتمام عمليات الإصلاح لخط المياه المتسبب في الهبوط، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية تحتاج إلى أعمال صيانة من أجل الحفاظ على استمرار المصانع في العمل، ولكن هناك تداخل في الاختصاصات مع جهاز مدينة دمياط الجديدة منذ صدور قرار تبعية المناطق الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، وبالتالي تشهد أعمال الصيانة عدم انتظام ملحوظ في أعمال الصيانة للمنطقة لعدم رغبة جهاز المدينة في التدخل بالمناطق الصناعية باعتبارها تخص التنمية الصناعية.

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اصلاح الهبوط الارضى

وأضاف حفيلة، أن المنطقة الصناعية تحتوى على نحو 600 مصنع في قطاعات صناعية مختلفة، على رأسها صناعة الأثاث ومواد البناء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الرخام والصناعات الهندسية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت هذه المصانع توسعات بخطوط إنتاج جديدة تحتاج إلى انتظام في صيانة الخدمات الضرورية مثل المياه والصرف والطرق.



اعمال اصلاح

وأكد أسامة حفيلة، أن المنطقة الصناعية لم تشهد حتى الآن ظهور أية حالات إصابة بين العاملين بالمصانع بفيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد حتى الآن، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة من جانب أصحاب المصانع للحفاظ على العمالة واستمرار العمل في نفس الوقت.