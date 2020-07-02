شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم الخميس.. الحديد بـ 9200 جنيه والجبس بـ550 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار اسعار الخامات المحلية، وذلك بالرغم من قرارات الحكومة برفع حظر والاعلان عن عودة الحياة لطبيعتها والتعايش مع كورونا بصورة تدريجية .

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء إن أسعار الأسمنت اليوم الخميس 2- 7 – 2020 620 - 670 جنيها للطن من المصنع، والسعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها للطن، بينما الجبس يتراوح بين 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه للألف طوبة بينما سجلت أسعار الرمل 60 - 100 جنيه.

وأشار الزينى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار حديد التسليح في المصنع لتتراوح بين 9200 – 9700 جنيه للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها.

والجدير بالذكر أن متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم بلغ "10م، 13، 16" للطن نحو 10 آلاف و415 جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 12 ألف و150 جنيه في شهر مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 14.27%، بينما لم يتغير متوسط سعر البيع الخاص بشهر مايو عن شهر إبريل السابق له.

وجاء ذلك خلال البيانات الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والخاصة بمتوسط أسعار التجزئة لأهم مواد البناء، حيث بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادي المعبأ في شيكارة 50 كجم 42 جنيه في شهر مايو الماضي، وذلك بدون تغيير عن شهر إبريل الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع نحو 48 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 12.5%.

Advertisements

وتضمنت البيانات متوسط سعر بيع الزجاج المسطح المنقوش 3 مم أبيض 79 جنيه للمتر المسطح في شهر مايو الماضي، مقابل 80 جنيه في شهر إبريل الماضي، بنسبة تراجع قدرها 1.25%، بينما كان متوسط سعر البيع 80.70 جنيه في شهر مايو من عام 2019، بنسبة تراجع قدرها 2.11%.