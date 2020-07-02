شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 2-7-2020.. وعيار 22 يسجل 196.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 2-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 214.09 ريال سعودى، و 196.25 سعر الذهب "عيار 22"، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24 بنحو 214.09 ريال بما يعادل 57.07$ سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 بنحو 196.25 ريال بما يعادل 52.32$ سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بنحو 187.33 ريال بما يعادل 49.94$

سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 بنحو 160.57 ريال بما يعادل 42.81$ سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 بنحو 124.89 ريال بما يعادل 33.29$ Advertisements

سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 بنحو 107.05 ريال بما يعادل 28.54$ سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب بنحو 6,658 ريال بما يعادل 1,775$ سعر جنيه الذهب سعر جنيه الذهب بنحو 1,499 ريال بما يعادل 399.53$ سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب بنحو 214,091 ريال بما يعادل 57,074$ وتراجعت أسعار الذهب العالمية، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد. وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.

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