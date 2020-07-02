شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة أبوظبى يربح 3.2 مليار درهم..وتراجع سوق مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% رابحاً 26.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4311.721 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 488.2 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 66 مليون سهم، بقيمة 145.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1190 صفقة.

وصعدت ببورصة أبوظبي قطاعات الطاقة بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.96%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 14.86%، ثم سهم شركة منازل العقارية بنسبة 2.84%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.84%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 64.8 مليون درهم.

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فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.18% خاسراً 6.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3511.770 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.4 مليون سهم بقيمة 962.9 ألف ريال عبر تنفيذ 408 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 7 أسهم على رأسها "السوادي للطاقة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 2.91%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.78%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.35%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.67%.