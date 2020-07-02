شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تصعد ببورصة البحرين بآخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.17% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 445.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين بنسبة 9.66% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.63%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.52%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.52%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.65% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.69%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن حصول الشركة على الموافقة من مصرف البحرين المركزي، لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم الشركة الصادرة لغرض دعم السعر وتوفير السيولة ولمدة 90 يوم ابتداءً من 1 يوليو، وتصل نسبة التملك الحالية 0.354%.

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وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إداراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية، ومدته 3 أشهر، والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من اليوم الخميس.