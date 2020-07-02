شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تنهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء وسط هبوط 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 2.90 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.49 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 150 مليون درهم ليغلق عند مستوى 293.29 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 225 مليون سهم محققة ما قيمته 197.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3453 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.93%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.53%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.52%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.68%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.16%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 71.2 مليون ورقة بقيمة 36.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن شراء المساهم الرئيسي المصرف الخليجي التجاري 515.4 ألف سهم، ليرتفع إجمالي حصة المساهم من 87.3 مليون سهم بنسبة 9.79% إلى 87.8 مليون سهم بنسبة 9.84% من الشركة.

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وفي سياق آخر قالت شركة الصقر الوطنية للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على سياسة مكافحة غسيل الأموال المحدثة، كما تم مناقشة أمور أخرى لا تؤثر على سعر السهم.

فيما أعلنت شركة مجموعة السلام القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 6 يوليو، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.