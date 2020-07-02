شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة أتوبيسات النقل واستقبال قراءة عدادات المياه عبر (واتس آب) بالمنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عن استئناف حركة أتوبيسات"منظومة النقل الجماعي الذكي" بالمسارات التى تم الإعلان عنها مسبقاً لخدمة قاطني المدينة والمترددين عليها، على أن يكون العمل من الساعة الـ7 صباحاً وحتى الساعة الـ10مساء وعلى رأس كل ساعة بجميع الخطوط (2 ، 3 ، 4) ذهاباً وإياباً.

وأكد المهندس محمد مصطفى أحمد، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامة المالية وحرصا على صحة وسلامة الركاب من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي يتم تطبيقها بشأن مجابهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أضاف المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم استقبال قراءات عدادات المياه بكافة الأحياء بالمدينة عبر تطبيق (Whats App) على رقم (01026799964)، على أن يتم إرسال (صورة قراءة العداد واضحة - صورة لآخر إيصال - صورة العداد)، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي والتيسير على العملاء ومنع التعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

Advertisements

كان المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، قد أكد انه يتم تنفيذ عدة مشروعات بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، طبقاً لبروتوكول التعاون بين جهاز مدينة المنيا الجديدة، وشركة وادي النيل للغاز الطبيعي، حيث بلغت نسبة الإنجاز للكتلة العمرانية القائمة نحو 15 %.

وأشار رئيس الجهاز: إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطرق القائمة، وتطوير تقاطعات المداخل وتقاطعات الطرق، وإعادة الشيء إلى أصله لأعمال شبكة الغاز بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 10%.

وقال رئيس الجهاز: يجري حالياً تنفيذ شبكة الري بالمسطحات الخضراء، والربط على شبكة الري بمياه الروبة بالمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز للمشروع 30%، مشيراً إلى انه تم رفع كفاءة المداخل وتطوير الميادين، ومدخل وصلة الجيش، وتطوير الجزيرة الوسطى، ومدخل الحي الخامس من الطريق الصحراوي بميدان.