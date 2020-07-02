شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 21.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5123.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 33.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4184.57 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 3.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4176.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 83.8 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتى عبر 5475 صفقة، وهبطت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%.

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وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.59%، يليه شركة التخصيص القابضة بنسبة 5.41%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.753%، ثم سهم شركة الصناعات الوطنية بنسبة 4.67%.

وفي سياق متصل قال بنك الكويت الدولي، إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية على برنامج لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وطرح الإصدار الأول منه بقيمة لا تتجاوز 750 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، على أن يتم النظر في منح المصرف الموافقة النهائية بواسطة بنك الكويت المركزي بعد تقديم نسخة من نشرة الإصدار الخاصة بهذه الصكوك بصيغتها النهائية إلى البنك المركزي.