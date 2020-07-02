اتحاد مصنعى السيارات: المبيعات بالصين سترتفع 11% فى يونيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين على حسابه الرسمي على وي تشات اليوم الخميس، إن من المتوقع ارتفاع مبيعات السيارات في البلاد بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 2.28 مليون وحدة.

وذكر الاتحاد أن توقعاته تستند إلى بيانات المبيعات التي جمعها من شركات رئيسية دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وتوقع الاتحاد أن تتراجع مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، في الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.24 مليون وحدة.