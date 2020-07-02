شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة فى أذربيجان يتوقع تعافى سوق النفط العالمى خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال برويز شاهبازوف وزير الطاقة في أذربيجان اليوم الخميس إنه يتوقع أن يستغرق تعافي سوق النفط العالمية عامين.
وأضاف أن من المتوقع استكمال ممر الغاز الجنوبي بحلول نهاية العام وأن أذربيجان قد ترفع إنتاجها من الغاز إلى 45 مليار متر مكعب في 2022.
وكان قد قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن سوق النفط العالمية قد تصل إلى التوازن بين العرض والطلب وقد تواجه نقصا في الخام.
وأضاف أن الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي ستنخفض بواقع الثلث في العام الجاري مشيرا إلى أن تعافي الاستهلاك إلى معدلات ما قبل أزمة فيروس كورونا ليس متوقعا قبل نهاية 2021 وأن وقوع موجة ثانية من فيروس كورونا قد يلحق الضرر بالطلب على النفط.
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