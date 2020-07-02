شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تعرض شحنة من خام جنوب الرتقة الثقيل للتحميل فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر إن مؤسسة البترول الكويتية تعرض شحنة فورية حجمها 650 ألف برميل من خام جنوب الرتقة الكويتي للتحميل بين 20 و21 يوليو عبر مناقصة.
وهذه الشحنة الثالثة من خام جنوب الرتقة التي تُطرح في السوق. وقال مصدران إن أول شحنتين، للتحميل في مايو ويونيو على الترتيب، بيعتا إلى الهند عبر مناقصتين.
ويُعرف خام جنوب الرتقة أيضا بالكويتي الثقيل.
وتغلق المناقصة اليوم الخميس على أن تظل العروض صالحة حتى الجمعة.
وكانت مؤسسة البترول تخطط في السابق لطرح الدرجة الجديدة بالسوق في الربع الرابع من العام الماضي.
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