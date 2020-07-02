شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 12 سفينة بمحطتى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى، تطبيق معايير السلامة ،فيما يتعلق باستقبال الحاويات وفقا لتوجيهات اللواء صلاح الدين حلمى رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى .

وذكرت الشركة اليوم، أن محطتى الحاويات تستقبل 12 سفينة متنوعة اليوم وغدا، حيث استقبلت محطة حاويات الاسكندرية، السفينة EGY GLORY ، التابعة للخط الملاحى MAH وتحمل نحو 568 حاوية جارى تفريغها .

وأوضحت الشركة إنها ستستقبل عددا من السفن منها LANTAU ACE التابعة للخط الملاحى BOR ، والسفينة K-RIVER ،التابعة للخط الملاحى UFS ،والسفينة MED DENIZLI ، التابعة للخط الملاحى MSC والسفينة MSC TASMANIA ، التابعة للخط الملاحى MSC

أضافت أن محطة حاويات الدخيلة استقبلت العديد من السفن ، منها MSC JEMIMA ، التابعة للخط الملاحى MSC ،والسفينة CMA CGM FORT ST PIERRE ، التابعة للخط الملاحى CMA ، وكذلك السفينة EGY GLORY ، التابعة للخط الملاحى MH .

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وأوضحت الشركة إنها ستستقبل عدد من السفن منها خلال اليومين المقبلين منها سفينة الحاويات ،NEVZAT KALKAVAN ،التابعة للخط الملاحى TN ،وكذلك السفينة AS CAROLINA ، التابعة للخط الملاحى EVG ، والسفينة EGY GLORY، التابعة للخط الملاحى MAH، وكذلك السفينة AS CAROLINA، التابعة لخط الملاحى EVG

يشار أن اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، كشف لـ"الخليج 365" فى وقت سابق أن تحالفا مكونا من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية سيمول مشروع تطوير الأرضصفة من 55 – 62 بالإسكندرية بنحو 5.3 مليار جنيه.