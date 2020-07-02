شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط اليوم لـ 42.28 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 42.28 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت مرتفعا بمقدار 25 سنتا بما يعادل 0.6 %دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.07 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار25سنتا أو ما يعادل 0.6%، حيث جاءت الارتفاعات مدعومة بتراجع المخزون من الخام الأمريكي .

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو من 9.39 في مايو بما يقترب من المستهدف بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ موضحة أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بالطن تراجع في يونيو إلى 38.16مليون طن.

Advertisements

وبموجب الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول منتجة كبرى أخرى من بينها روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط. ولا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز.

وتنتج روسيا ما بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أن إنتاجها من النفط الخام، باستبعاد المكثفات، في يونيو يتراوح بين 8.52 و8.62مليون برميل يوميا.

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجارى وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه 7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.