شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بنى سويف الجديدة: تنفيذ أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان المتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) لقطع أراضى الإسكان المتميز بالحي السكني الـ12 بمدينة بنى سويف الجديدة.

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، إلى أنه يتم المرور بشكل يومى بالمشروع لمتابعة ما تم ويجرى تنفيذه من أعمال والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بموقع المشروع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تحت إشراف المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز وبمعرفة الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس جهاز بنى سويف الجديدة، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة كافة.

Advertisements

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت حوالى (540ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية الصعيد، حيث يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الإسكان والطرق والمرافق والخدمات بصعيد مصر، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

وأوضح، أنه تم سداد نسبة 10% لعدد 9 طلبات من إجمالى الـ 49 طلبا، وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وسداد نسبة 25% لعدد (3) طلبات، وجارٍ التسعير لعدد 37 طلباً آخر بالمدينة.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق المؤدية للإسكان الاجتماعى(عمارات)، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمنطقة الصناعات الخفيفة، والانتهاء من قطع التباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى (أراضى) بالمرحلة الرابعة، وجارٍ تنفيذ مشروع تنسيق وزراعة منطقة مركز المدينة.