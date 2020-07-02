"مستثمري العاشر": عودة كافة المصانع للعمل بكامل طاقتها بدءا من اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن مجلس الأمناء بالمدينة اتخذ مجموعة من القرارات في شأن تعايش المصانع مع فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها عودة كافة المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بدءا من اليوم.

وقال صبحى نصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن قرارات مجلس الأمناء شملت مجموعة من الإجراءات لضمان سلامة العمالة في المصانع، وتشمل إلزام العمال بارتداء الكمامات قبل ركوب الحافلات المتجهة إلى المصانع ومنح المشرفين سلطة منع العمالة من الركوب حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تعميم استخدام بوابات التعقيم بكافة المصانع لحماية العمالة.

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وأضاف صبحى نصر، أن اجتماع مجلس الأمناء قرر إلزام كافة المصانع بتخصيص غرفة مؤقتة للعزل حال وجود حالات اشتباه بين العاملين لحين تحويله إلى مستشفى العزل الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب تعميم توزيع نشرة دورية على عمال المصانع تحتوى على المعلومات المستجدة حول الفيروس وطرق الحماية المطلوبة منه.

وعقد مجلس أمناء مدينة العاشر اجتماعا أمس، من أجل وضع الترتيبات اللازمة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء قبل أيام رفع الحظر المفروض على حركة المواطنين.

وافتتحت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مبنى استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمنطقة، وهو مكون من 3 طوابق، ويحتوى على معمل للتحاليل وآخر منفصل للأشعة بالإضافة إلى سكن مجهز للإعاشة للأطباء والممرضين للعمل على مدار 24 ساعة، علما بأن المبنى مجهز وتم تسليمه لوزارة الصحة والتى تولت مسؤولية توفير الأطقم الطبية، بينما تولت جمعية المستثمرين مهمة توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية وسبل الوقاية بقيمة مليونى جنيه عن طريق تبرعات المستثمرين.