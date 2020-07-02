شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يطالب الشركات بتكثيف الأعمال لتسليم شقق الإسكان بموعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، على عملية تسليم شركات المقاولات الجديدة لاستكمال تنفيذ باقي الأعمال بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحى الخامس بمدينة بدر.

وشدد المهندس كمال بهجات، خلال عملية التسليم، على مسئولي الشركات الجديدة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال بالموقع للانتهاء في الموعد المحدد، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، موجهاً مسئولي جهاز المدينة بإزالة أية عقبات تحول دون إنجاز الأعمال بالموقع، وكذا التواصل المباشر لسرعة الانتهاء من المشروع.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ العمل بـ16 عمارة بالموقع، موضحاً أنه سيتم استكمال الأعمال من تشطيبات داخلية وخارجية وأعمال التنسيق للموقع والكهرباء و غير ذلك للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، وذلك تحت إشراف المهندس عبداللطيف بشارة، نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة التنفيذ.

Advertisements

كان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد تفقد سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقه النائب عبداللطيف بشارة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر المهندس عمار مندور، على هامش الجولة، أن منطقة حدائق العاصمة تضم عدد 1124 عمارة ( 26976 وحدة) "إسكان اجتماعى" نموذج 3 غرف وصالة، موضحاً أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت نحو ١٢%، كما وصلت أعلى نسبة تنفيذ فى أحد المواقع إلى ٢٦ % .

وأكد المهندس عمار مندور، استكمال الأعمال بالمشروع طبقا للبرنامج الزمني وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، لتسليم الوحدات فى الوقت المحدد لها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.