شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للنقل البحرى: إجراءات دمج شركات الركاب الثلاثة تتضمن هيكلة العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خطة دمج شركات الركاب الثلاثة تركز على تطوير الشركات ووضعها فى كيان واحد قوى، قادر على المنافسة مع شركات الركاب الخاصة ، بجانب السعى لتعظيم موارد الكيان الجديد بما يتناسب بما لديه من أسطول نقل ومحطات مع فتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص فى الارتقاء بالكيان الجديد.

وتتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 3 شركات ركاب هى شرق الدلتا للنقل والسياحة، واتوبيس غرب ووسط الدلتا ،وشركة الصعيد للنقل والسياحة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" إنه لن يضار أي من العاملين بالشركات الثلاثة فيما يتعلق بأعمال الدمج وعملية الهيكلة ،حيث سيتم الاحتفاظ بأصول الشركات ،وبالتالى استمرار العاملين كلا فى نطاق عمله بعد الانتهاء من عملية هيكلة إدارية وفنية ومالية.

ووجه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة في تشغيل كيان جديد لنقل الركاب بعد الانتهاء من دمج 3 شركات نقل ركاب تابعة للوزارة وهي (شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد).

وبحسب المصادر فإن شركة شرق الدلتا تأسست عام 1961 ، ورأس مالها المرخص يبلغ 160 مليون جنيه كما يبلغ رأس المال المصدر 82.74 مليون جنيه.

فيما تأسست شركة غرب ووسط الدلتا فى 9/12/1979 ، وكانت بدأت نشاطها منذ الخمسينات من القرن الماضي كشركة قطاع خاص ثم في عام 1961 كشركة تابعة لأحدي هيئات وزارة النقل ثم كشركة قطاع عام في عام 1979 ثم كإحدى شركات قطاع الأعمال العام ذات السمة التجارية طبقا لقانون 203 لعام 91.

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وتم ضم شركة وسط الدلتا لشركة أتوبيس غرب الدلتا اعتبارا من 16/4/2005 ، وبحسب المصادر يبلغ رأس مال الشركة المدفــوع 104.3مليون جنيه ، ورأس مال الشركة المرخص به: 160 مليون مليون جنيه ، أما شركة الصعيد للنقل والسياحة تأسست فى 15-3-1979 .