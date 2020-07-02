شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مقاومة المثلث المتماثل ويحاول الابتعاد عن هذه المقاومة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.7064 مبدئياً، مع التذكير بأن الثبات فوق 0.6840 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6860 والمقاومة 0.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد