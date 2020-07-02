شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر عقود خام برنت محصوراً داخل الوتد الصاعد الذي يظهر بالصورة، عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 41.45 والمقاومة 42.90، حيث يواجه تعارضاً بين العوامل الفنية، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه سيقدّم إشارات أفضل للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.38

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي