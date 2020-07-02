شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر عقود خام برنت محصوراً داخل الوتد الصاعد الذي يظهر بالصورة، عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 41.45 والمقاومة 42.90، حيث يواجه تعارضاً بين العوامل الفنية، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه سيقدّم إشارات أفضل للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.38
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.