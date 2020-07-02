شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى المقاومة المحوري 40.41 الآن، والذي يمثّل أحد المستويات المحورية التي تملك مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 38.35، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصادر هذا الصباح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.35 والمقاومة 41.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي