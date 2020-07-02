شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه بتخطي 18.38 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 18.93 على المدى القريب، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 17.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.75 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد