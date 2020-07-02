شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 1800.00 وتمتد إلى 1850.00.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستويات 1765.00 ثم 1745.50 والثبات دونها، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد