شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يلامس زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هدفنا المنتظر عند 1.2515 ويظهر إشارات على توجه السعر لاختراق هذا المستوى، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية التالية تمتد إلى 1.2640 ثم 1.2777.

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب قد يضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.2415 وقد يمتد إلى 1.2304 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2590

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد