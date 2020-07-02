شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو ريت يقرر توزيع أرباح بقيمة 9.150 مليون ريال عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، بقيمة 9.150 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأن التوزيعات ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.1525 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.525% أي ما يعادل 6.10% على أساس سنوي.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

Advertisements

وكانت سدكو كابيتال قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الأول المتهي في 31 مارس 2020، بقيمة 9.150 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.1525 ريال سعودي لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.525% أي ما يعادل 6.10% على أساس سنوي.

و"سدكو كابيتال ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

ويعمل الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية.