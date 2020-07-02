شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 30.8 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مشاركة المالية توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت، بقيمة 30.8 مليون ريال للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إلى أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 88 مليون وحدة قائمة، بحصة تبلغ 35 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 3.5% إلى السعر الأولي للوحدة.

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ومن المقرر أن تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين الموافق 13 يوليو الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة 61.6 مليون ريال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بحصة تبلغ 0.70 ريال لكل وحدة، وبما نسبته 7% إلى السعر الأولي للوحدة.

وكان الصندوق قد قام بتوزيع أرباح 30.8 مليون ريال للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2019، بحصة تبلغ 35 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 3.5% إلى السعر الأولي للوحدة.