"إيداع" تُضيف الأوراق المالية لاكتتاب حقوق أولوية "الأسماك" لحسابات المستثمرين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية للأسماك في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2 يوليو الجاري.
وسبق أن أعلنت الشركة، في 28 يونيو الماضي، عن انتهاء الطرح المتبقي من الاكتتاب في الأسهم الجديدة وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، بنسبة تغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 489.39%.
وكانت الشركة قد أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من الاكتتاب بعدد 25.140 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 29.890 مليون سهم، بنسبة 84.1%.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف أسطول الصيد والمزارع نتيجة ما قامت بها الشركة مؤخراً من أعمال صيانة وتعيين طاقم عمل جديدة تحضيرا لبدء تشغيل وحدات العمل المتوقفة.
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