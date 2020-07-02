شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء اكتتاب الأفراد في أملاك العالمية بسعر 16 ريالاً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي المالية، أن فترة اكتتاب الأفراد في 2.718 مليون سهم من أسهم أملاك بسعر 16 ريالاً للسهم، والذي تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر، سيبدأ اليوم الموافق 2 يوليو 2020.

وحسب بيان للشركة حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه تستمر فترة الاكتتاب لمدة أربعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب تنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020.

وستقوم الجهات المستلمة للاكتتاب (البنك السعودي للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، بنك الجزيرة) بتوفير المنصات التي يحتاج إليها المستثمرون ضمن الفروع التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب، بما في ذلك المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة، وأجهزة الصرف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي.

وستتيح للأفراد الاكتتاب في أسهم الطرح والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها إدراج أملاك العالمية في السوق المالية السعودية (تداول).

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستثمرين الأفراد أن يكتتبوا بعدد 10 أسهم كحد أدنى، وعدد مليون سهم كحد أقصى، على أن يتم تخصيص الأسهم يوم 12 يوليو 2020، ورد المبالغ الفائضة (إن وُجدت) بتاريخ 14 يوليو 2020.

هذا ويأتي الطرح للمستثمرين الأفراد بعد الانتهاء من اكتتاب شريحة المؤسسات بنجاح؛ إذ تم تقديم إجمالي الأسهم المطروحة التي تمثل 30% من رأسمال أملاك للمستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وبلغت التغطية 500% من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام بقراءة سريعة في آخر قوائم مالية صادرة عن الشركة، لإلقاء نظرة على البنود الرئيسية في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، وذلك بعد رصد التطور التاريخي للبنود المختارة خلال آخر خمس سنوات، وهو ما أظهر تحقيق الشركة أرقاماً قياسية في جميع البنود تقريباً في العام 2017، والذي بدأ بعده التراجع في الأرقام، إلا أن الإدارة بررت هذا التحول بتأثر قوائمها بقوانين المعايير الدولية.

من المتوقع أن تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي أول طرح أولي بالسوق السعودية في العام 2020، والتي من المتوقع أن يتبعها العديد من الاكتتابات الأولية الأخرى، خاصة بعد أن أعادت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" الحياة إلى هذا الجانب ليس في المملكة وحسب بل ربما على مستوى منطقة الخليج بأكلمها، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده اكتتابها، وما حظيت به من اهتمام محلي وإقليمي بل وعالمي خلال فترة الاكتتاب.

تمت عملية بناء الأوامر بنسبة تغطية وصلت 500% وبسعر 16 ريالاً للسهم الواحد.

وكانت أملاك العالمية وشركة الأهلي المالية، بأنه تم تحديد النطاق السعري لسهم شركة أملاك العالمية بين (15) و (17) ريال للسهم الواحد.

وأعلنت أملاك، الشركة السعودية الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، قبل ذلك عن الجدول الزمني للطرح العام.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن موافقة مجلس إدارتها على طلب أملاك بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة.

يُذكر أن شركة أملاك العالمية تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التمويل العقاري في المملكة، بالنظر لنشاطها الملحوظ في مجال ابتكار وتطوير الحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المخصصة لكلٍ من الشركات والأفراد على حد سواء.