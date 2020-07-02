شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت” بسبب تراجع المخزون الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:07 مساءً, 2 يوليو 2020 م المناطق - واس ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بسبب إستمرار تراجع المخزون الأمريكي.

وسجل “برنت” زيادة عند الساعة 0938 بمقدار 3.22 %، أو ما يعادل 1.33 دولار أمريكي، ليصل إلى 42.60 دولار.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة إلى 40.37 دولار أمريكي أو ما يعادل 1.10 دولار أمريكي.

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