شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت: تبنينا حزمة من الآليات ساهمت بتقليل المخاطر والآثار المرتبطة بجائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت نورة العبد الكريم سعي (البورصة) المستمر لخلق بيئة استثمارية آمنة للمتعاملين ما يؤكد جاهزية واستباقية منظومة سوق المال الكويتي لأي تطورات.

وقالت العبد الكريم في الندوة الإلكترونية التي نظمتها (البورصة) بالتعاون مع شركة (إم.إس.سي.آي) يوم الأربعاء إن البورصة نجحت بالتعاون مع منظومة سوق المال الكويتي بتبني حزمة من الممارسات والآليات ساهمت في تقليل المخاطر والآثار المرتبطة بجائحة (كورونا)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وأوضحت خلال الندوة أن (البورصة) تواصل منذ بداية انتشار الجائحة والتداعيات التي فرضتها على المجتمع العالمي بأكمله اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لضمان استمرار أعمالها باعتبارها أحد أبرز مرافق دولة الكويت الاقتصادية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.