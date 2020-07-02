شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"أجيليتي" الكويتية تدخل ميدان تصنيع وتوزيع عقار معالج لـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة "Global Response Aid"، التابعة لشركة أجيليتي المدرجة بسوق الكويت المالي، ومختبرات دكتور ريدي، اتفاقية مع شركة "FujiFilm"، لإنتاج وتوزيع عقار "أفيجان"، وهو عقار مضاد للفيروسات يتم اختباره في العديد من البلدان كعلاج محتمل لــ"كوفيد 19".

ويعتبر "أفيجان" عقاراً مضاداً للإنفلونزا طورته شركة "FujiFilm"، ويأتي في شكل أقراص وحقن وريدية، ويتم حالياً اختباره في اليابان وأماكن أخرى، كعلاج لتقليل شدة أعراض "كوفيد 19" والتعجيل بشفاء المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وستتعاون "FujiFilm" و"Global Response Aid" ومختبرات دكتور ريدي، لتصنيع العقار في الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم توزيعه وبيعه وتسويقه في جميع أنحاء العالم، وستزيد من حجم الإنتاج وتساعد على وصول العقار إلى المرضى بشكل أسرع وسط هذه الجائحة.

ومن المتوقع أن تغطي الشراكة خدمات التصنيع والتوزيع لأسواق تضم 6 مليارات نسمة من سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار فرد.

وتواصل "FujiFilm" تسويق العقار حصرياً في اليابان وروسيا والصين، وستقوم مختبرات دكتور ريدي و"Global Response Aid" بتوزيع العقار وبيعه وتسويقه في جميع البلدان الأخرى حول العالم.

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وتملك "أجيليتي " أكثر من 30 مرفقاً معتمداً لإدارة ممارسات التوزيع الجيد في جميع أنحاء العالم، وهي قادرة على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية عالمياً، بما فيها خدمات التخزين والتوزيع والشحن الجوي والبحري والبري.

وستقوم مختبرات دكتور ريدي بتصنيع المكونات النشطة وتركيبة العقار ، باستخدام مرافقها الإنتاجية المتعددة في عدد من المواقع الإستراتيجية.