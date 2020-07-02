شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسمنت نجران: لدينا قرض غير مسدد بقيمة 355 مليون ريال عمره 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران، عبد السلام الدريبي، أنه لم يتبق لدى الشركة سوى قرض واحد فقط بقيمة 355 مليون ريال، والذي سيتم سداده بأقساط ميسرة خلال فترة 5 سنوات مقبلة.

وأشار الدريبي إلى طلب أسمنت نجران من البنك السعودي الفرنسي السداد الكامل والمبكر لباقي قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة، لافتا إلى سداد 150 مليون ريال في العام الماضي جزء منها قروض وإعادة شراء للصكوك، حسبما أوردت قناة العربية.

وأوضح أن إجمالي مبلغ القرض المسدد للسعودي الفرنسي يبلغ 45 مليون ريال، علماً أن القرض كان من المفترض سداده من خلال ثلاثة أقساط مستحقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 و31 مارس 2021 و30 يونيو 2021.

وبين أنه تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 يونيو 2020، وبالتالي تكون الشركة انتهت من سداد كامل مبلغ القرض.

وقال إن عملية السداد هذه تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة، والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

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وكانت الشركة قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن قيامها، بسداد كامل قيمة صكوك الشركة القائمة بمبلغ إجمالي قدره 355 مليون ريال، بنسبة استرداد تبلغ 88.75% من الإصدار الكلي.

وكانت أسمنت نجران قد قامت في أبريل 2020 بتوقيع اتفاقية تمويل بنكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة إجمالية قدرها 355 مليار ريال.

وذكرت حينها أن الهدف من التمويل السداد الكامل والنهائي لصكوك شركة أسمنت نجران والبالغ قيمتها الإجمالية 355 مليون ريال والمستحق سدادها بتاريخ 11 يونيو 2020.

وحققت أسمنت نجران صافي أرباح بلغ 40.1 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 6.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض تكلفة التمويل.