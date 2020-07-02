شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الصناعية السعودي يقدم الدعم لـ 536 منشأة صناعية خلال الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن حجم القروض التي تم اعتمادها من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي من خلال مبادرة القرض المالي المعجل لنحو 365 منشأة صناعية بقطاع المستلزمات الطبية والأدوية الحيوي بلغت قيمتها 364 مليون ريال خلال جائحة كورونا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أعلن الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أمس الأربعاء عن تفعيل خدمة الاعتماد الإلكتروني للقروض، والتي تأتي امتداداً لجهود الصندوق في تحسين تجربة المستفيدين من قروضه.

ويأتي اعتماد الصندوق للقروض إلكترونيا ضمن استراتيجيته لتطوير وتحسين رحلة العميل وتمكينه من جميع برامج ومنتجات الصندوق عن بعد، عبر أتمتة كامل رحلة العميل للحصول على قرض دون الحاجة للحضور إلى مقر الصندوق وبوقت قياسي بعد إطلاق خدمة الاعتماد الإلكتروني للقروض عبر منظومة رقمية ذات موثوقية عالية، وبالتعاون مع منصة أبشر الإلكترونية.

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واعتمد الصندوق الصناعي، قرضًا لصالح شركة صناعات طبية، وذلك لمنحها قرضاً مالياً مُعجلاً لتمويل رأس المال العامل بغرض تمكينها من توفير المواد الخام اللازمة لتغطية زيادة الطلب على المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى دعمها في توفير 600 ألف كمامة بشكل يومي ليتم ضخها في السوق لتعزيز القدرات المحلية وللتجاوب مع الطلب المتزايد.

ويعد القرض المعجل أحد منتجات تمويل رأس المال العامل، التي يقدمها الصندوق الصناعي لعملائه، حيث يهدف المنتج إلى المساهمة في تمويل المواد الخام لمصانع المستلزمات الطبية والأدوية، بمدة تمويل تصل إلى عامين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كامل مبلغ القرض مقدماً.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، إبراهيم المعجل، مؤخراً عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن تلك المبادرة تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد.