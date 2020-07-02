شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الصعود مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، مستفيدا من هبوط مستويات العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات الوظائف فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى آمال توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.2516$ الأعلى منذ 24 حزيران/يونيو الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2473 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2460$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2251$.

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وعلى صعيد تعاملات الربع الثاني من هذا العام ،فقد العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" حوالي 0.25% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة فصلية على التوالي ، فى ظل المخاطر المتزايدة على اقتصاد المملكة المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، وتباطؤ الطلب على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،ويأتي أيضا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي من المتوقع أن تشير إلى استمرار تعاف أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ،ترجح بعض التوقعات فى سوق صرف العملات الأجنبية ،أن يحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنحو 4% فى غضون عام تقريبا ، إذا تمكنت الحكومة البريطانية فى التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ،قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.