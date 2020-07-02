سعر برميل النفط الكويتي يقفز 6.82 دولار ليبلغ 43.16 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

قفز سعر برميل النفط الكويتي 6.82 دولار ليبلغ 43.16 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 36.34 دولار في تداولات يوم أمس الأول الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 76 سنتا لتسجل عند التسوية 42.03 دولار للبرميل في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا لتبلغ عند التسوية 39.82 دولار للبرميل.