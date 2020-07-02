شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 2-7-2020 .. ويسجل 16.08جنيه بالمركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 2-7-2020، أمام الجنيه المصرى، كما كانت أسعاره بختام تعاملات أمس الأربعاء، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، 16.18جنيه للبيع فى البنك المركزى، في ظل وجود إجاز للبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.08 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.08 جنيه للشراء. 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.07 جنيه للشراء. 16.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 16.07 جنيه للشراء. 16.17 جنيه للبيع . سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء. 16.19 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.09 جنيه للشراء. 16.19 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.09 جنيه للشراء. 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء. 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 16.09 جنيه للشراء. 16.19 جنيه للبيع. أعلن البنك المركزي مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 2-7-2020 .. ويسجل 16.08جنيه بالمركزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.