شكرا لقرائتكم خبر عن متعاملون: الأردن يطرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوربيون اليوم الخميس إن وزارة التجارة الأردنية، مشتري الحبوب الحكومي، طرحت مناقصة لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية. وتُغلق المناقصة في السابع من يوليو. وكان قد قال متعاملون إن الأردن اشترى حوالي 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية .الكمية بأكملها من شركة سي.اتش.اس لتجارة السلع بسعر 229.99 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المقرر شحن القمح في النصف الثاني من نوفمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متعاملون: الأردن يطرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.