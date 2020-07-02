شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إنتاج النفط الروسى لـ 9.32 مليون برميل فى يونيو مقتربا من هدف أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو من 9.39 في مايو بما يقترب من المستهدف بموجب اتفاق مجموعة أوبك+.
وأضافت إنترفاكس أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بالطن تراجع في يونيو إلى 38.16 مليون طن.
وبموجب الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول منتجة كبرى أخرى من بينها روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط. ولا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز.
وعادة تنتج روسيا ما بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أن إنتاجها من النفط الخام، باستبعاد المكثفات، في يونيو يتراوح بين 8.52 و8.62 مليون برميل يوميا.
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