شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يختبر الدعم- تحليل - 2-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد السلبي المؤقت باختباره لدعم القناة الفرعية الصاعدة بملامسته لمستوى 120.25 ليرتد بعد ذلك بشكل صاعد نحو 121.05 ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 سيزيد من فرص تشكيل السعر للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 121.80 و 122.50 بشكل أولي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.60 و 121.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد