الاقتصاد

اليورو مقابل الين يختبر الدعم- تحليل - 2-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد السلبي المؤقت باختباره لدعم القناة الفرعية الصاعدة بملامسته لمستوى 120.25 ليرتد بعد ذلك بشكل صاعد نحو 121.05 ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

 

بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 سيزيد من فرص تشكيل السعر للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 121.80 و 122.50 بشكل أولي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.60  و 121.80

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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