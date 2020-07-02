الباوند مقابل الين ينتقل للمسار الصاعد-تحليل - 2-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تخلصه من سيطرة الميل الهابط باندفاعه يوم أمس فوق مستوى 133.30 ليزيد ذلك من فرص استعادته للميل الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, لتأكد السيطرة الإيجابية ننصح بانتظار تجاوز السعر للمتوسط المتحرك 55 والمستقر حاليا عند 134.55 ليفتح ذلك الباب امامه لتسجيل العديد من الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 135.70 وصولا نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز حول 136.65. اندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 يشكل عامل أساسي لتأكيد الإيجابية المقترحة حاليا نظرا لتقديمه للعزم الإيجابي والذي سيزيد من فرص تجاوزه للحاجز الحالي والبدء بتسجيل الأهداف المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.40 و 135.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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