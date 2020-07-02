شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر البلاتين– تحليل - 2-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر البلاتين بالهروب من تأثير المؤشرات الرئيسية السلبي والذي يعترض الثبات الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 765.00 ليستمر بتشكيل تداولات جانبية منذ الفترة الأخيرة, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق اختراق الحاجز المتمركز عند 870.00 ومن ثم لننتظر تسجيله للأهداف الرئيسية المتمركزة حاليا عند 915.00 و 980.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد