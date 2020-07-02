شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -2-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المستقر عند 2.6100 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نشير إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيمنح السعر فرصة حقيقه لاختبار المقاومة المستقرة عند 2.8050 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6500 و 2.8050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد