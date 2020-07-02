شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يضغط على الدعم – تحليل - 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للدعم المحوري 0.9456 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9541 كمحطة أولى.

بالمقابل، نشير إلى أن كسر 0.9456 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 0.9351 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9400 والمقاومة 0.9540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد