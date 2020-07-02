الدولار الأسترالي يحاول الاختراق – تحليل - 02-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بمحاولات تخطي مقاومة المثلث المتماثل، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.7064 كهدف رئيسي تالي.
مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار تحفيز السعر على الاندفاع نحو الهدف المذكور، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6840 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6860 والمقاومة 0.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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