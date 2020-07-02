شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر إشارة تأكيد – تحليل - 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس وتخطى حاجز 42.00 دولار، مما يعتبر إشارة إيجابية على توجه السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد، لكننا نلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر ضمن نموذج وتد صاعد تظهر ملامحه بالصورة، مما قد يجبر السعر على الانخفاض من جديد واستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 41.45 سيكمل النموذج السلبي المذكور ويضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 37.86 بشكل رئيسي، بينما اخترق 42.90 سيحفّز السعر على مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 45.00 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.38

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي